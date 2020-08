Accordo tra Virgin Galactic e Rolls Royce

(Teleborsa) - Virgin Galactic, la compagnia aerospaziale fondata da Richard Branson per dare vita al programma di turismo spaziale, che ha annunciato un accordo di collaborazione con Rolls Royce.



George Whitesides, responsabile delle operazioni di Virgin Galactic, ha spiegato che l'accordo con Rolls Royce è finalizzato alla progettazione e allo sviluppo della tecnologia di propulsione di motori destinati ad essere utilizzati per aeromobili commerciali ad alta velocità.



Rolls Royce ha già lavorato alla produzione di motori supersonici, durante la fase di sviluppo del Concorde.



Il modello supersonico di Virgin Galactic sarà in grado di viaggiare a una velocità tre volte superiore a quella del suono, trasportando un numero compreso tra 9 e 19 passeggeri a un'altitudine superiore a 60.000 piedi. © RIPRODUZIONE RISERVATA