Accordo tra Novartis e Polpharma Biologics per farmaco contro sclerosi multipla

Novartis e Polpharma Biologics insieme per il farmaco chiave contro la sclerosi multipla recidivante-remittente.



Sandoz, la divisione di Novartis che si occupa a livello mondiale dei biosimilari, ha concluso un accordo commerciale con la casa farmaceutica polacca per il Natalizumab.



In base a quanto stabilisce l'intesa, Sandoz avrà il compito ci commercializzare e distribuire il prodotto sul mercato mentre Polpharma continuerà a possedere la responsabilità dello sviluppo, produzione e fornitura. Il medicinale viene utilizzato per il trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente, sintomo colpisce l'85% dei pazienti con questa patologia.



Il titolo di Novartis nello Swiss Market Index perde lo 0,73%.