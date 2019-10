Accordo Snam-Terna per contrastare le minacce informatiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Azioni sinergiche perpotenziali, con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore sicurezza e protezione dei sistemi e delle reti di elettricità e gas, considerati elementi critici di interesse nazionale. Inoltre, la possibilità didel settore energetico le best practice e le conoscenze acquisite sui temi dellaSono i principalisulla sicurezza cibernetica firmato oggi a Roma, nell'ambito degli Stati Generali della Transizione Energetica, dagli amministratori delegati di, Marco Alverà, e di, Luigi Ferraris, le società che in Italia gestiscono rispettivamente le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas e quelle della trasmissione dell'energia elettrica in alta tensione.Nello specifico, con questo accordo bilaterale, informa una nota, Terna e Snamche possano pregiudicare il funzionamento delle infrastrutture critiche informatiche di entrambe le società e ain tema di strategie per la protezione delle informazioni e la gestione degli eventi di sicurezza.L'accordo, che si propone di dare un, potrà essere esteso anche ad altre realtà del settore energia.