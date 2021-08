Accordo Sky-Amazon per partite Champions League in locali pubblici

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Sky e Amazon hanno stretto un accordo triennale che permetterà a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite alle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League e alla Supercoppa UEFA trasmesse da Amazon Prime Video. Questi match, spiega la piattaforma televisiva, si aggiungono alle 121 partite di UEFA Champions League già disponibili su Sky.



In particolare, i clienti Sky Business (che fruiscono dell'offerta Sky riservata ai locali pubblici) avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul nuovo canale Prime Video Sportsbar, attivo negli orari della competizione. Il primo appuntamento è la Supercoppa Europea in programma l'11 agosto alle ore 21 in cui si sfideranno Chelsea e Villareal.