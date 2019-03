Accordo Porto Trieste-China Communication Construction Company

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'accordo firmato a Roma oggi sabato 23 marzo 2019Presenti i capi di stato di Italia e Cina,. Accordo che riguarda in particolare le nuove stazioni di Servola e Aquilinia, rientranti nel, il piano integrato di rinforzo del sistema infrastrutturale ferroviario nell'area fraL'accordo con CCCC, che permetterà. Il patto siglato oggi consentirà inoltre dicon lo scopo di facilitare i flussi logistici e il commercio.. L'Autorità di Sistema si mette a disposizione delle imprese italiane per sviluppare in Cina piattaforme logistiche e portuali che permettano al Made in Italy di raggiungere i flussi commerciali verso questo grande mercato in espansione."Il Presidente D'Agostino e Mr. Song Hailang hanno così suggellato un, in possesso di elevato know-how nel settore delle infrastrutture di trasporto.La firma dell'accordo conclude la due giorni collegata alla visita del Presidente cinese, nell'ambito della quale si è svolto, fra gli altri eventi ufficiali,e nel corso del quale si sono svolti incontri b2b con importanti soggetti cinesi, fra i quali Power China.