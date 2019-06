Accordo Luxottica-sindacati, più lavoro a tempo indeterminato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un nuovo accordo che potrà far del bene per i dipendenti. Gli 11.430 dipendenti avranno la possibilità di una, accordo voluto fortemente dai sindacati di categoria Filctem, Femca, Uiltec, e dalle Rsu del gruppo."Questo rinnovo è caratterizzato da due novità come la fusione fra, ed il massiccio ingresso di nuove tecnologie che pretendono una nuova organizzazione del lavoro" questa la nota delle segreterie nazionali, che continuano dicendo, insieme ai sindacati "c'è bisogno di un ruolo diverso dei lavoratori, con articolati processi di partecipazione. Si prevede la stabilizzazione a tempo indeterminato digià a partire dal 1°luglio, inoltre si pensa ad una nuova politica didei lavoratori, una formazione indirizzata ad investire i processi aziendali in vari ambiti, rilancio del welfare azienda, il rafforzamento di una politica di premi a obiettivi, con un premio massimo di"."Tutti questi risultati sono frutto di un confronto con l'azienda. In particolare - concludono i sindacati – c'è soddisfazione per aver dato un futuro certo e stabile, a, che a giorni usciranno dalla precarietà' e avranno un posto di lavoro a tempo indeterminato".