Accordo Eni Gas Luce-CNA per riqualificazione energetica e sismica immobili

(Teleborsa) - Eni gas e luce (Gruppo ENI), CNA Costruzioni e Harley&Dikkinson hanno stipulato un accordo per promuovere le opportunità connesse alla riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus, sismabonus e Superbonus 110%, introdotto dal recente Decreto Rilancio 34/2020.

Inoltre - spiega una nota - grazie a quest'accordo, la rete nazionale dei consorzi territoriali, promossa da CNA Costruzioni e denominata Riqualifichiamo l'Italia, potrà aderire in qualità di Partner al servizio CappottoMio con la possibilità, in particolare, di cedere a Eni gas e luce i crediti di imposta derivanti dagli interventi.

L'accordo sottoscritto tra Eni gas e luce, CNA Costruzioni e Harley&Dikkinson "persegue l'obiettivo strategico di accrescere l'interesse del Paese verso la riduzione dei consumi energetici, che portano vantaggi concreti per l'ambiente, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio abitativo e aumentando le opportunità di mercato per le imprese dell'edilizia".

"Grazie a quest'accordo, abbiamo l'opportunità di poter potenziare il numero delle imprese partner di CappottoMio per consolidare la nostra capillarità su tutto il territorio nazionale e offrire al cliente un alto standard di qualità del servizio" ha commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce. "Per Eni gas e luce è fondamentale promuovere sinergie anche con le Associazioni di categoria dell'artigianato e della piccola e media impresa come CNA Costruzioni per offrire un'opportunità di sviluppo alle economie locali, con l'obiettivo comune di accrescere il comfort e il valore delle case dei clienti per fare un uso più razionale ed efficiente dell'energia, per usarla meno e meglio".

"CNA Costruzioni con questa iniziativa intende posizionare al meglio le imprese artigiane e PMI associate sul mercato della riqualificazione del parco immobiliare italiano e della rigenerazione urbana, valorizzando il loro protagonismo e la loro autonomia imprenditoriale, utilizzando al meglio la presenza diffusa e capillare su tutto il territorio nazionale della nostra Associazione imprenditoriale. E ciò a vantaggio di tutti gli attori coinvolti: cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione territoriale e nazionale", dichiara il suo Presidente nazionale Enzo Ponzio -.

"H&D, da sempre volta all'ottimizzazione dal punto di vista tecnologico, organizzativo e, soprattutto, finanziario delle relazioni che concorrono alla valorizzazione dell'edificio, nel progetto della cessione del credito d'imposta, fin da subito, ha voluto mettersi al fianco di importanti associazioni di categoria come CNA Costruzioni e dei suoi associati al fine di garantire l'autonomia dell'intera filiera della riqualificazione", afferma Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson.

