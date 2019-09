Accordo Enac-Aviazione Civile giapponese: dal 2020 più collegamenti tra Italia e Giappone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È stato, presso la Direzione Generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, il, finalizzato all'tra i due Paesi.L'accordo, firmato dal, e dal, prevede un rilevante incremento delle frequenze per i voli diretti tra Italia e Giappone per i passeggeri e lo sviluppo dei servizi all cargo.In particolare, riguardo ai collegamenti passeggeri con Tokyo, il nuovo accordo vede finalmente, fino 7 servizi settimanali, mentre i servizi su Tokyo-Narita vengono completamente liberalizzati.Per i servizi cargo è stato previsto un incremento delle frequenze, nello specifico 10 frequenze settimanali, e una tabella delle rotte liberalizzata. Per quanto concerne il code sharing l'accordo prevede la possibilità di operare servizi in collaborazione tra vettori delle due parti o di Paesi terzi con rotte liberalizzate e senza limiti di frequenze per segmento.Lenel settore dell'aviazione civile con benefici che avranno ricadute sul mercato e sugli interessi commerciali di entrambi i Paesi.