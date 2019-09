Accordo Carrefour Italia e Coldiretti per valorizzare Made Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annunciano l'arrivo nei punti vendita della catena di supermercati di un primo paniere direalizzato con i prodotti dellache, con il label FDAI (Firmato dagli agricoltori italiani), garantiscono l'utilizzo della materia prima nazionale.L'iniziativa, informa una nota, è stata annunciata al, alla presenza del Presidente di Carrefour Italiae di, Presidente di Coldiretti, e trova il suo fondamento nella condivisione dell'obiettivo dilungo tutta la filiera, tutelare i diritti di chi lavora lungo la filiera e di chi ne consuma i prodotti e sostenere l'identità territoriale e lo sviluppo della biodiversità.L'accordo prevede l'arrivo sul mercato di undi prodotti comea partire, per rispondere alla domanda crescente dei consumatori italiani che chiedono garanzie sull'origine dei prodotti.Carrefour Italia e Coldiretti, attraverso FDAI, con questad'eccellenza, rafforzano, tutelando l'ambiente, l'economia e l'occupazione sul territorio nazionale.Grazie all'accordo, le specialità del vero Made in Italy troveranno spazio sugli scaffali del Gruppo Carrefour, che opera in Italia con otre 1.000 punti vendita e in 18 regioni."Siamo orgogliosi di confermare ancora una volta - afferm- il nostro impegno verso tutti gli attori della filiera agricola italiana e verso i nostri clienti attraverso questa partnership con Coldiretti, uno stakeholder d'eccellenza, impegnato come noi, nella valorizzazione della tracciabilità dei prodotti italiani. Sono certo che questo accordo potrà suscitare un forte apprezzamento nei consumatori, sempre più attenti alla provenienza dei prodotti e della filiera di produzione". "Siamo, inoltre, convinti - conclude Lavinay - che il label FDAI rappresenterà un segno distintivo ed un valore aggiunto anche per i nostri produttori di Terre d`Italia, marchio nel quale crediamo fortemente e che già oggi valorizza la nostra identità italiana anche all`estero, rappresentando un importante veicolo per l`export di prodotti Made in Italy di qualità"."In un Paese come l'Italia, che ha il primato europeo nella qualità e nella sicurezza alimentare, è necessario garantire una presenza sempre più capillare del prodotto 100% italiano sugli scaffali, che va sostenuta con la trasparenza dell`informazioneai consumatori sulla reale origine degli alimenti che acquistano, e attraverso la collaborazione dei protagonisti più attenti della distribuzione commerciale", dichiara ilsottolineando anche "l'importanza dell`obiettivo fissato da Carrefour Italia di portare in futuro prodotti italiani all`estero, dove troppo spesso alimenti stranieri vengono spacciati come nazionali facendo perdere valore al vero Made in Italy".Ad oggi, infatti,o, per un totale di 180 milioni di Euro l'anno diexport. Di questi, 5 milioni e mezzo di Euro sono relativi a 50 prodotti a marchio Terre d`Italia.