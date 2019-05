La fusione fra la tedesca ThyssenKrupp e l'indiana Tata rischia di essere bloccata dalle autorità europee, a meno che i due colossi dell'acciaio non mettano sul piatto ulteriori concessioni. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti. L'Antitrust europeo teme che la joint venture, dalla quale nascerebbe il secondo produttore di acciaio europeo con 48.000 dipendenti, si traduca in minore scelta per i consumatori e prezzi più alti per l'acciaio usato dall'industria automobilistica e per i prodotti elettrici. Anche quando ArceorMittal ha acquisito l'Ilva con la più grande acciaieria d'Europa, quella di Taranto, l'Antistrust ha imposto la vendita di altri stabilimenti in Europa ad ArcelorMittal.

L'accordo tra Thyssenkrupp e Tata Steel era stata firmato a giugno del 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA