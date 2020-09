Acciaio, firmata intesa tra Creon Capital e JSW Italia Piombino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sviluppare il comparto dell'energia rinnovabile nell'area. Questo l'obiettivo del. Insieme ai partner locali, il gestore del fondo ha proposto di iniziare a lavorare su un piano di investimento che punta a rendere l'area toscana di Piombino un cluster per l'idrogeno, le energie rinnovabili, il GNL (Gas Naturale Liquefatto) e la logistica. L'accordo è stato firmato dain qualità die daOggetto del piano di sviluppo – si legge in una nota – sarà l', situata sulla costa toscana, 90 chilometri a sud di Livorno. JSW Steel Italy Piombino, Piombino Logistics S.p.a. e G.S.I. Lucchini S.p.a. sono società appartenenti alconcessionarie di una parte del territorio e detenenti un'opzione su un'altra parte di esso, oggetto di una conversione industriale.Il team disarà responsabile per l'integrazione, la raccolta fondi e lo sviluppo strategico di ESG. Poiché ilregolamentato dal Lussemburgo adotta un approccio di investimento sostenibile peculiare, i vertici valuteranno la qualità iniziale, l'integrazione continua e le prestazioni complessive dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) in tutti i progetti correlati."Grazie alla sua posizione geografica e alle infrastrutture eccellenti, – sottolinea– prevediamo un grande potenziale per la zona industriale di Piombino affinché diventi un cluster innovativo per i progetti energetici all'avanguardia in Italia. Grazie alla nostra forte presenza nel settore energetico globale, siamo in grado di attrarre investitori e partner tecnologici nella creazione di un cluster energetico, che potrebbe consistere in progetti con oggetto idrogeno, energia rinnovabile, stoccaggio e rigassificazione del GNL"."Il nostro lungo rapporto con Creon Capital – commenta– ci dà la piena fiducia nello svolgimento di tutti i nostri piani per Piombino nel futuro a medio e lungo termine"."Il costo dell'energia – afferma la– è una questione chiave per il rilancio di una nuova acciaieria a Piombino. Accogliamo con favore questo MoU perché dimostra che gli sforzi pubblici messi in atto nella zona l'hanno resa attraente per nuovi potenziali investimenti, oltre a quelli di JSW Steel Group".