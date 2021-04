16 Aprile 2021

(Teleborsa) - Acciai Vender, azienda attiva nel settore della distribuzione e trasformazione di acciaio inossidabile, ha ricevuto un finanziamento da 11,6 milioni di euro da UniCredit Leasing con intervento di Garanzia Italia di SACE. Le risorse sono andate a sostenere la costruzione, in prossimità del sito produttivo di Parma, di un nuovo magazzino completamente automatizzato, funzionale a garantire una migliore gestione dello spazio e una più efficiente gestione dei flussi di materiali.

L'operazione rientra nell'ambito degli investimenti di Industria 4.0, dal momento che il magazzino automatizzato, inaugurato nell'agosto 2020, consente il controllo da remoto dell'attività di stoccaggio, ed è completamente interconnesso ai sistemi aziendali.

"La nostra convinzione è che, in periodi del genere, è necessario pensare al futuro con una visione ottimistica e quindi organizzare e strutturare le diverse attività e aree aziendali cercando di migliorare il rapporto uomo macchina spingendo sull'acceleratore dell'innovazione tecnologica in tutte le sue parti", commenta Giovanni Vender, CEO e presidente dell'omonimo gruppo.

"In questa particolare congiuntura le aziende più competitive stanno spingendo ancora di più sulla innovazione tecnologica per intraprendere nuovi percorsi di crescita - dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord di UniCredit - Il piano d'investimenti portato avanti dal gruppo Vender va in questa direzione e il nostro supporto vuol essere un segnale di vicinanza".