Acceleron, il titolo vola su indiscrezioni di acquisizione da parte di big pharma

1 Minuto di Lettura

Lunedì 27 Settembre 2021, 17:30







(Teleborsa) - Ottima la performance di Acceleron Pharma, che si attesta a 177,5 con un aumento del 5,88%. Il titolo della società di biofarmaceutica statunitense beneficia di indiscrezioni secondo le quali sarebbe sul punto di venir acquisita da una grande società farmaceutica. Gli azionisti di Acceleron Pharma potrebbero ricevere circa 180 dollari per azione in contanti, secondo fonti sentite da Bloomberg.



Il titolo si era comunque già mosso nelle ultime sedute, aumentando da circa 130 dollari per azione a metà settembre ai 167,65 dollari della chiusura di venerdì scorso. Un'ipotetica offerta da 180 dollari sarebbe quindi equivalente a un premio del 40% rispetto all'inizio delle discussioni.



A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 180,2 e successiva a 186,6. Supporto a 173,9.