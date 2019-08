Accelerano al rialzo le borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Spingono sull'acceleratore i listini azionari del Vecchio Continente che tentano iltrovando sostegno anche dalla, la vigilia. La prudenza tuttavia resta tra gli investitori in attesa di nuoviSul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,02%.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 53,42 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +205 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,46%.sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dell'1,40%. Buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%. Ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell'1,37%., con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,80%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori costruzioni (+2,91%), tecnologia (+2,30%) e sanitario (+1,92%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto bancario, che riporta una flessione di -0,54%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla Banco BPM, con un forte incremento (+6,97%) dopo aver diffuso i conti della semestrale superiore alle attese. Exploit di BPER, che mostra un rialzo del 3,81% nel giorno in cui il CdA ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Unipol Banca.Ottima performance per Buzzi Unicem, che registra un progresso del 4,19%.Su di giri Amplifon (+3,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit (-3,24%) che ha confermato la guidance sull'utile mentre ha rivisto al ribasso quella sui ricavi.di Milano, Biesse (+2,84%), Carel Industries (+2,83%), Rai Way (+2,66%) e Saras (+2,24%). Giù, invece, Gima TT, che continua la seduta con -1,20%. Sotto pressione ERG, con un forte ribasso dell'1,17%.