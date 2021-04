6 Aprile 2021

(Teleborsa) - In forte ribasso Acadia Pharmaceuticals, che mostra un -2,03%.

A pesare sulle azioni è la decisione presa degli analisti di Jefferies di rivedere al ribasso il giudizio. Gli esperti dell'ufficio studi hanno portato la raccomandazione sul titolo del gruppo biofarmaceutico a "hold" dalla precedente "buy".



La tendenza ad una settimana di Acadia Pharmaceuticals è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,35 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,17. Il peggioramento di Acadia Pharmaceuticals è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,94.

