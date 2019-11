Acadi-Confcommercio: gioco contribuisce all'1% del PIL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilè unae non solo per ilma anche per iche garantisce all'intera filiera.È quanto emerge dal, l'Associazione dei concessionari di giochi pubblici, e da, che mette in fila i numeri del settore per l'anno monitorato:, che valgono, 1diretti e indiretti e"Pur tenendo conto delle incertezze e delle contraddizioni regolatorie degli ultimi anni, ad oggi,del gioco con vincite in denaro, basato sull', costituisce il p", si legge nel rapporto.Lo studio sottolinea come il sistema concessorio assicuri "il; il, il presidio dei territori, la vigilanza sugli operatori del comparto; la tutela dei consumatori, l'offerta di prodotti controllati, regolati e misurati; l'attuazione immediata di interventi diretti alla prevenzione del disturbo di gioco d'azzardo; lo sviluppo economico del comparto con la crescita di imprese e occupazione; l'emersione di gettito erariale altrimenti sommerso; non da ultimo,i".In circadell'intero comparto, con una media annua, dunque rispettivamente di circa 13,7 miliardi (di spesa), di cui circa 8 miliardi (di entrate pubbliche) e di circa 5,8 miliardi (di remunerazione per il comparto).Neldi gioco regolamentati, dei quali oltre, determinando una spesa complessiva dei giocatori di 18,9 miliardi.Con gli aumenti di tassazione post assegnazione, senza considerare quelli della manovra in corso (sessione di Bilancio 2020),Nel quinquennio,(tasso annuo di crescita composto - CAGR). A questa crescita hanno contribuito con apporti differenti: il canale dei punti vendita (crescita composta nel periodo, sempre in termini di spesa, di circa il 2% annuo, ma sostanzialmente stabile tra il 2017 ed il 2018) e quello online (canale che ha avuto una crescita continua nel periodo - CAGR del 17,4% - arrivando più che a raddoppiarsi e con un incremento del 2018 rispetto al 2017 di oltre il 18%).Nel. Il contributo alle entrate erariali della(10 miliardi sui circa 10,3 totali), mentre l'apporto delle imposte. Le risorse residue (8,6 miliardi di euro) hanno costituito la remunerazione dei concessionari e delle filiere distributive per tutti i diversi prodotti di gioco regolamentato.