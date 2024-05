Venerdì 17 Maggio 2024, 20:43

Il fondo interprofessionale Fonarcom ed Epar, l’organismo bilaterale e intersettoriale di Cifa-Confsal, hanno lanciato dal Festival del Lavoro la loro sfida: consentire a tutte le imprese, anche alle piccole e medie, e perfino alle micro, di realizzare o potenziare le loro Academy aziendali che, com’è noto, sono gli ambienti più adatti alla formazione del personale e allo sviluppo del business. Una sfida che alza l’asticella della formazione in Italia. Scompaiono, così, alcuni fattori limitanti che, di fatto, consentivano solo alle aziende di grandi dimensioni di accedere a questa esperienza, cominciando dall’accesso al finanziamento. Ora, questo non è più un problema. Con l‘Avviso Academy aziendale e con l’Avviso Academy interaziendale, Epar finanzia le Academy restituendo alle aziende il 70% delle quote associative versate. A questo contributo può aggiungersi quello del fondo interprofessionale Fonarcom coprendo così i costi al 100%. E’ la prima volta che due enti bilaterali realizzano Avvisi tra loro “dialoganti” e con lo stesso obiettivo: finanziare quanta più formazione possibile alle imprese aderenti e ai loro lavoratori. Soddisfatto Manlio Sortino, presidente di Epar: “Con gli Avvisi dialoganti di Epar e Fonarcom diamo vita a una vera e propria rete tra enti bilaterali che rafforza e implementa la qualità dei servizi offerti. E rendiamo disponibili più risorse economiche. La finalità di queste nostre azioni è orientata al finanziamento di misure e strumenti che risultino utili alla crescita di competenze solide e spendibili nell’intero arco della vita lavorativa delle persone, a garanzia dell’occupabilità dei lavoratori e della produttività aziendale”.

econdo la presidente del Centro studi #IlLavoroContinua, Lucia Alfieri, “la scelta di finanziare un avviso dialogante tra Epar e Fonarcom è un’ulteriore innovazione nell’ambito delle relazioni industriali di Cifa Italia e di Confsal”. Andrea Cafà, presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia e del fondo interprofessionale Fonarcom, ha dichiarato: “Sono anni che, insieme con Confsal, lavoriamo per superare quella cultura della conflittualità che ha segnato, fin qui e fin troppo, i rapporti tra le parti sociali. Siamo impegnati a costruire un modello collaborativo che trova sintesi nei nostri enti bilaterali, Fonarcom, Epar e Sanarcom, i quali stanno operando sempre più come un unico sistema associativo a servizio delle imprese e dei lavoratori”. Al lancio degli Avvisi sono intervenuti anche Davide Resmini, responsabile area promozione Cifa Italia, e Natalina Villanova, presidente di Epar Toscana e grande conoscitrice del tessuto imprenditoriale della Regione. Al termine, il segretario generale del sindacato Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, ha espresso il proprio apprezzamento “per un risultato che è frutto di anni di dialogo e di confronto tra Cifa e Confsal: le nostre due confederazioni hanno un obiettivo comune, il benessere delle imprese e dei lavoratori”.