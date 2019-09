Abitazioni usate, prezzi in calo ad Agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo il calo registrato a luglio 2019, attestandosi a 1.720 euro/m2. A dirlo è l'ultimosecondo il quale la tendenza annua dei valori delle abitazioni resta in terreno negativo (-3,1%).con la bandiera dellaseguito da Lombardia e Liguria che perdono lo 0,8%. A parte Basilicata ed Emilia-Romagna, dove i prezzi permangono stabili rispetto al mese precedente, le regioni che segnano i rincari maggiori ad agosto sono Sardegna (1%), Friuli-Venezia Giulia (1,5%) e Valle d'Aosta (5,5%).Propio in virtù dell'ultimo incrementosuperando Liguria (2.493 euro/m2) e Trentino-Alto Adige (2.357 euro/m2) in un ranking che vede nella parte bassa della graduatoria Sicilia (1.079 euro/m2), Molise (940 euro/m2) e a chiudere la Calabria con 919 euro.dimostrandosi in controtendenza rispetto al trend generale dei prezzi.Agli estremi delle variazioni troviamo Aosta (5,5%) e Trieste (3%) e Potenza (2,7%). Dal lato opposto Barletta-Andria-Trani (-2,6%), Siracusa (-2,4%) e Torino (-2%) segnano in cali maggiori.; timidi recuperi per Napoli (0,2%) e Firenze (0,1%). In ribasso rispetto a luglio Bologna (-1,2%) e Genova (-1,3%). Torino (-2,1%) è il capoluogo con il calo maggiore.davanti a Firenze (3.902 euro/m²) e Bolzano (3503 euro/m²), che precede a sua volta Milano (3.379 euro/m²). Nella parte bassa del ranking dei valori troviamo Agrigento (881 euro/m²), Ragusa (857 euro/m²) e il fanalino di coda Caltanissetta con i suoi 762 euro al metro quadro.