Abitazioni, prezzi in persistente aumento: Milano e Roma tirano la volata

, che proseguono il trend di crescita avviato negli ultimi tre anni e, unendosi alla crescita dei volumi compravenduti, confermano un mercato immobiliare in ottima salute. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel secondo trimestre 2022,(IPAB) acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, ha registrato un(era +4,5% nel primo trimestre 2022). Il tasso di variazione acquisito per il 2022 è pari a +4,4% (+3,6% per le abitazioni esistenti, +8,3% per quelle nuove).L'aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni è attribuibile, in particolar modo, a quelli delleche(in forte accelerazione rispetto al +5% del primo trimestre ed al livelli più alto della serie storica) mentre i prezzi dellemostrano una(in lieve rallentamento dal +4,4% del trimestre precedente).Questi andamenti si manifestano in un contesto di persistente e(+8,6% l'incremento tendenziale registrato nel secondo trimestre 2022 dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale, dopo il +12% del trimestre precedente)., la crescita è imputabile sia ai prezzi dellesia a quelli delleL'aumento riguarda: continuano a registrarsi tassi tendenziali in accelerazione nel(da +4,8% a +5,5%), nel(da +5,4% a +6,8%) e nel(da +3,1% a +4,5%), mentre la crescita dei prezzi(da +4,5% a +4%).I prezzi delle abitazioni sono in crescita in: aaumentano dell'8,3% tendenziale, in accelerazione rispetto al trimestre precedente (era +6,4%) con un'impennata dei prezzi per le abitazioni nuove (+16,9%); asi evidenzia un rialzo tendenziale del +4,8% (era +3,3% nel trimestre precedente); solo a Torino la crescita è più contenuta e pari all'1%, in decelerazione dal +3,8% del trimestre precedente.