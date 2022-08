AbitareIn, ricavi in crescita al 30 giugno 2022

(Teleborsa) - AbitareIn, società leader nello sviluppo residenziale a Milano e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio (al 30 giugno 2022) con ricavi consolidati pari a 103,8 milioni di euro (90,8 milioni di euro al 30 giugno 2021), influenzati in modo sostanziale dall'avanzamento dei lavori sui cantieri. L'EBT Adjusted, comprensivo del provento derivante dall'IPO di Homizy e al netto di alcune partite, è pari a 22,5 milioni di euro. L'utile netto consolidato di pertinenza del gruppo è pari a 5,7 milioni di euro (7,9 milioni al 30 giugno 2021), a cui vanno sommati 5,9 milioni di euro del provento derivante dall'IPO di Homizy, già contabilizzati a riserva di patrimonio netto.

L'indebitamento finanziario netto di gruppo è pari a 108,8 milioni di euro (75,1 milioni di euro al 30 settembre 2021), influenzato in aumento dall'avanzamento dei cantieri in corso, con investimenti complessivi di 54,6 milioni di euro, e dagli acquisti di nuove aree per 15,8 milioni di euro (al netto degli acconti versati negli esercizi precedente). Pertanto, a fronte di investimenti complessivi per 70,4 milioni di euro, l'indebitamento finanziario netto si è incrementato di 33,7 milioni di euro.

"Anche in questa seconda metà dell'anno il mercato residenziale di Milano continua nel suo trend di crescita - ha commentato l'AD Marco Grillo - La scarsità di offerta, unita alla crescita della propensione all'acquisto da parte delle famiglie e degli investitori, continua ad influire sull'andamento dei prezzi di vendita, che si prevedono in crescita anche nei prossimi anni, ricordando sempre che la nostra Città, come affermano diversi studi, è ancora lontana dal raggiungimento delle sue massime potenzialità".

"Dall'altra parte, iniziamo a vedere i primi segnali di assestamento - e discesa - dei costi di costruzione, anche grazie al calo di alcune materie prime e semilavorati", ha aggiunto.