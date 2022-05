AbitareIn, Progetto BalduccioDodici a Milano supera target vendita

(Teleborsa) - AbitareIn ha avviato da pochi giorni la campagna lancio del Progetto BalduccioDodici, il dodicesimo progetto commercializzato dalla società quitata in Borsa e relativo ad un immobile di circa 70 appartamenti situato a Milano in via Balduccio da Pisa, che in meno di una settimana ha superato l'obiettivo di vendita prefissato: venduti i primi 15 appartamenti per un controvalore complessivo di oltre 13 milioni di euro.

Vista la più che positiva risposta del mercato al progetto, sarà avviata nei prossimi giorni una seconda "micro-campagna" che vedrà un significativo incremento del prezzo di vendita.

Situato in una zona strategica e in grande fermento di Milano, il progetto assorbe tutte le vibrazioni artistiche e creative del quartiere. BalduccioDodici, infatti, si trova nei pressi dello Scalo Porta Romana, vicinissimo al centro culturale di Fondazione Prada e al futuro Villagio Olimpico che ospiterà migliaia di atleti nel 2026. Si tratta, quindi, di un'area che negli ultimi anni sta conoscendo un periodo di forte crescita, in cui i progetti commercializzati di recente sono arrivati ad esprimere valori superiori ai 6mila euro al mq, e che, pur non dimenticando la tradizione milanese, guarda verso il cambiamento.

BalduccioDodici si aggiunge così ad altri tre progetti attualmente in commercializzazione: The Units, Lambrate Twin Palace e Palazzo Sintesy.