AbitareIn, portafoglio ordini sale a 290 milioni di euro

(Teleborsa) - AbitareIn, società leader nello sviluppo residenziale a Milano e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso la semestrale al 31 marzo 2022 con ricavi consolidati pari a 66,4 milioni di euro (62,8 milioni di euro al 31 marzo 2021), influenzati in modo sostanziale dall'avanzamento dei lavori sui cantieri. Il dato deriva da: 31,7 milioni di euro di variazione delle rimanenze per avanzamento lavori, al netto dello scarico (conseguente ai rogiti) degli appartamenti consegnati ai clienti; 16,9 milioni di euro di variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari; 16 milioni di euro di ricavi per vendite, derivanti dai rogiti delle unità immobiliari consegnate ai clienti.

L'utile netto consolidato di pertinenza del gruppo è di 2,8 milioni di euro (3,7 milioni di euro al 31 marzo 2021), a cui vanno sommati 5,9 milioni di euro ln del provento derivante dall'IPO di Homizy, già contabilizzati a riserva di Patrimonio Netto. L'indebitamento finanziario netto di gruppo è pari a 92,4 milioni di euro (75,1 milioni di euro al 30 settembre 2021), a fronte di investimenti per acquisto di nuove aree per 15,8 milioni di euro (al netto degli acconti già versati) e 27,8 milioni di euro per l'avanzamento dei cantieri.

"Confermiamo il successo delle nuove strategie di vendita, che massimizzano le potenzialità di un mercato con prezzi di acquisto delle case in forte crescita, e vediamo nell'inflazione, e come noi tutti i principali operatori del mercato, un fattore di spinta, amplificato dal differenziale con i tassi di interesse che, per quanto in leggera salita, continuano a rimanere su livelli molto bassi", ha commentato il presidente Luigi Gozzini.

"Durante questa prima parte dell'anno abbiamo avviato la commercializzazione di diversi progetti, con risultati che confermano le nostre aspettative - ha spiegato l'AD Marco Grillo - Quattro commercializzazioni in contemporanea, Lambrate Twin Palace, Palazzo Sintesy, The Units e BalduccioDodici, a testimonianza del livello di maturità ed efficienza organizzativa raggiunta dalla nostra società".

Il portafoglio ordini ha raggiunto le cifre più alte dall'inizio dell'attività del gruppo: dei circa 3.300 appartamenti in sviluppo, 653, per un controvalore di 290 milioni di euro, sono già venduti su base preliminare ai clienti, con anticipi contrattualizzati (tutti garantiti da fideiussione assicurativa) per 90 milioni di euro. Ad oggi, il gruppo ha consegnato 409 appartamenti, per un controvalore di 131 milioni di euro e 440 unità sono in costruzione e saranno consegnate a partire dall'inizio del prossimo fiscal year.