AbitareIn, Intermonte alza target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - Intermonte ha alzato il prezzo obiettivo su AbitareIn, società leader nello sviluppo residenziale a Milano e quotata su Euronext STAR Milan, a 9,70 euro (da 8,50 euro) e ha mantenuto il giudizio sul titolo a "Outperform". La società ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2021 in linea con le aspettative del mercato, evidenziano gli analisti. "Apprezziamo AbitareIn, perché l'azienda si distingue dalla massa per la sua offerta unica e la propensione all'innovazione tecnologica in un settore che è tipicamente legato alla tradizione - si legge nella ricerca - Riteniamo che la solida pipeline dell'azienda la metta in una buona posizione per sfruttare la ripresa della domanda dopo la battuta d'arresto causata dalla pandemia".

Viene ricordato che la società ha quotato la controllata Homizy a dicembre 2021. La revisione al rialzo del prezzo obietto riflette infatti "principalmente l'aumento della pipeline e perché ora valutiamo Homizy al prezzo di mercato, liberando così il suo potenziale non sfruttato".

Intermonte si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2022 con ricavi di 176 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 46 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 29 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 192 milioni di euro, 50 milioni di euro e 32 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2024 a ricavi per 200 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 51 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 33 milioni di euro.