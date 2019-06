Abitare In, ricavi e utili in crescita fino al 400%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il primo semestre al 31 marzo con una. Iconsolidati sono lievitati a(+379,4%) e l'consolidato a quasi(+390%). Risultato anche si riflette anche a livello diche si porta ai (+408%). La posizione finanziaria netta è negativa per 18,4 milioni (-8,8 milioni al 30.09.2018).Questi risultati beneficiano oltre che dell'avanzamento dei lavori per la realizzazione dei progetti "Abitare In Maggiolina" e "Milano City Village", anche dell'influenza positiva a livello di ricavi della nuova realizzazione del progetto "".ha commentato entusiasta questi risultati, aggiungendo che attende ", anche sulla scorta dell'assegnazione dellea Milano-Cortina. L'evento sportivo - sottolinea - "darà nuovo impulso alla crescita della città, come lo sviluppo del Villaggio Olimpico che sorgerà nella zona dell'ex, vicino a dove Abitare In ha diversi progetti immobiliari che potrebbero avere vantaggi".Il titolo Abitare In, quotato all'AIM Italia segna oggi un progresso dell'1,4% in Borsa.