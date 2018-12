Abitare In ha nominato il nuovo CFO

(Teleborsa) - Abitare In, ha comunicato la nomina di Cristiano Contini a nuovo Chief Financial Officer.



La società milanese che si occupa di sviluppo immobiliare residenziale, ha specificato che l'incarico di CFO era precedentemente assolto da Luigi Gozzini e da Marco Grillo, i quali, in considerazione del percorso di crescita che sta seguendo la Società hanno ritenuto opportuno affidare l'incarico ad un professionista con esperienza pluriennale nel settore.



Intanto, a Piazza Affari, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Abitare In, attestandosi a 27,45 euro, con un calo dello 0,90%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 27,4 e successiva a quota 27,35. Resistenza a 27,5.