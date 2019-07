Abitare In, accordo preliminare per acquisto complesso immobiliare a Milano

Ultimo aggiornamento: 19:27

(Teleborsa) - Una società appartenente al gruppo Abitare In, società attiva nello sviluppo immobiliare residenziale, ha concluso un accordo preliminare per l'acquisto di unL'operazione di acquisto ha ad oggetto un complesso immobiliare di circa 5.000 mq di SLP.Ilè pari a € 2.700.000 (duemilionisettecentomila/00) di cui € 400.000,00 (quattrocentomila/00) che dovranno essere corrisposti entro i prossimi 15 giorni. Il saldo del prezzo, pari a € 2.300.000, sarà corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contatto definitivo.L'accordo preliminare è stato concluso dalla società Abitare In Development 8 s.r.l. (società interamente partecipata da Abitare In S.p.A.) e l'acquisto verrà perfezionato dalla società promissaria acquirente, o da altra società appartenente al gruppo Abitare In, entro i prossimi 12 mesi.