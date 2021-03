23 Marzo 2021

(Teleborsa) - I vertici dell'ABI, il Presidente Antonio Patuelli ed il Direttore Giovanni Sabatini, hanno inviato una lettera alle Istituzioni per sollecitare l'estensione delle CACS, il meccanismo di garanzie pubbliche sulle cartolarizzazioni di portafogli di crediti deteriorati.

I vertici dell'ABI ricordano che tale strumento finanziario si è rilevato utilissimo per ridurre il peso dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche e liberare risorse per poter erogare nuovo credito. A tal fine sarebbe opportuno estendere la misura anche ai portafogli di crediti classificati come inadempienze probabili.