Abi sensibile ai disastri causati dal maltempo

(Teleborsa) - L'ondata di maltempo che ha colpito il nostro Paese non lascia indifferente l'Abi che rivolge massima attenzione agli effetti causati dal clima in questi giorni.



In particolar modo l'Associazione pone la lente di ingrandimento sulla mareggiata che ha investito la costa abruzzese dopo la quale ha deciso sottoscrivere uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori. Questo è atto ad assicurare dovunque equità e tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.



L'Abi, a seguito delle procedure che verranno attivate per dichiarare lo stato di emergenza, invita così le banche a venire incontro alle esigenze delle popolazioni e dei gestori degli stabilimenti balneari.



