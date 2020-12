© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è sempre stata in prima linea nelle discussioni in merito alle nuove regole in materia di nuove regole sul. È quanto ha sottolineato il Direttore Generale dell'Associazione dei Bancari Italiani,Infatti, nell'apprezzare l'intensificarsi delle posizioni volte a sostenere una urgente modifica delle regole europee contenute nelle linee guida dell'in materia, Sabatini ha sottolineato che "sin dal settembre del 2015, momento in cui sono state avviate da parte dell'EBA le attività dirette alla definizione delle, l'ABI ha evidenziato con forza nelle risposte alle consultazioni pubbliche l'eccessiva rigidità delle soglie indicate dall'EBA e le potenziali ricadute negative e i rischi connessi alle nuove regole"."L'attenzione al tema, dal 2016 in poi – ha aggiunto il Direttore Generale – è sempre stata massima e alla attività volta a ottenere modifiche delle regole ha fatto seguito da parte dell'ABI anche una sistematica azione di concerto con ledellee deiai fini di una adeguata e tempestiva diffusione dell'informazione presso i clienti"A tal riguardo Giovanni Sabatini ha ricordato come questa attività si sia concretizzata anche nella realizzazione dicome quella, rivolta alle imprese, su "Le nuove regole europee in materia di default" – predisposta in collaborazione da ABI e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese – oppure la "Guida tecnica alle nuove regole europee in materia di definizione di default per le persone fisiche" o anche altri strumenti quali l'infografica sui prestiti realizzata con le Associazioni dei consumatori."Documenti pubblicati già a luglio del 2019 e disponibili sul sito web dell'ABI", ha concluso Sabatini.