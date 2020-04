ABI, Sabatini esprime soddisfazione per boom finanziamenti a PMI

(Teleborsa) - Il Direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, esprime soddisfazione per l'accelerata crescita delle anticipazioni di liquidità evidenziata dai dati resi pubblici sul sito del Medio Credito Centrale.



I dati confermano l'arrivo di oltre 28.500 domande per la richiesta dei finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI.



"I dati confermano che il settore bancario è pienamente operativo, grazie anche ai tempestivi chiarimenti forniti dall'Associazione Bancaria Italiana, e ci si attende una ulteriore rapida crescita nei prossimi giorni". commenta Sabatini.







