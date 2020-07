ABI, rinovato il protocollo di intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si rinnova la, rafforzando un rapporto instaurato già nel 2006. Il, e ilhanno firmato oggi a Roma il nuovo Protocollo d'intesa.Al centro dell'accordo,"Sono parole che esprimono un link necessario tra pubblico e privato per garantire sicurezza. I sofisticati sistemi antiriciclaggio di cui l'Italia dispone – ha affermatoi – non ci rendono immuni dai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia e l'argine più forte è rappresentato da un continuo scambio informativo tra il mondo delle banche e quello delle forze di polizia. Con il nuovo protocollo, vogliamo andare oltre le best practice che abbiamo già sperimentato e che hanno portato a dei risultati straordinari, come il calo verticale delle rapine in banca. La collaborazione con ABI è stata preziosa anche nel periodo del lockdown e della successiva ripartenza e dobbiamo proseguire insieme per intercettare subito i segnali di pericolo".Il nuovo Protocollo – spiega una nota congiunta – prevede la costituzione presso il, ufficio a connotazione interforze, di unper il monitoraggio dei fenomeni delittuosi, dove verranno elaborate attività di analisi dei fenomeni criminali insieme alle associazioni rappresentate nell'ambito dell"La sicurezza di cittadini e dipendenti – ha dichiarato– è una priorità fondamentale. Il Protocollo d'intesa, che avrà durata biennale, si inquadra nel contesto degli interventi volti a sviluppare stabili e proficue sinergie collaborative tra operatori economici e soggetti istituzionali pubblici, con l'obiettivo di rafforzare sul territorio la sicurezza partecipata, raggiungendo più elevati livelli di tutela dei cittadini e rendendo sempre più efficace la complessa ed articolata attività di prevenzione e contrasto della criminalità messa quotidianamente in campo dalle Forze di Polizia".