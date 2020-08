ABI, richieste a Fondo Garanzia risultato importante

(Teleborsa) - Il Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, ha espresso la soddisfazione del mondo bancario Italiano per il superamento di un milione di domande pervenute in pochi difficili mesi dalle banche al Fondo di Garanzia, frutto del continuo impegno, anche in giorni festivi, di tutti coloro che lavorano nelle banche, che ringraziamo vivamente, e della collaborazione col Fondo.



Il milione di domande e i 71 miliardi di Euro di finanziamenti richiesti - ha aggiunto il Presidente Patuelli - rappresentano risultati molto importanti, ma parziali, che cresceranno cospicuamente ancora giorno per giorno, perché fino al 31 dicembre (salvo proroghe che auspichiamo) saranno operative queste misure a sostegno dell'economia. © RIPRODUZIONE RISERVATA