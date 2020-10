(Teleborsa) - L'ABI segnala che ieri, 26 ottobre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 96 miliardi di Euro, per un milione 197 mila domande, di cui 956 mila fino a 30 mila Euro, per 18,7 miliardi di Euro.



Parallelamente le moratorie (proroghe di scadenze di prestiti) ammontano a circa 300 miliardi di Euro per quasi 3 milioni di domande.