ABI, prosegue confronto con sindacati

(Teleborsa) -e Organizzazioni sindacalisi sono incontrati oggi, giovedì 23 aprile, in video conferenza per proseguire l'analisi e ilcontrasto e contenimento della diffusione del virusnelA conclusione dell'incontroi - si legge nel comunicato congiunto - hanno condiviso che appena sarà definito il quadro normativo per la "fase 2" sinell'erogazione dei servizi bancari – quale infrastruttura strategica per il Paese a sostegno di famiglie e imprese – con la prioritaria attenzione a garantire le condizioni di tutela e protezione per tutte leABI e Sindacati hanno anche affrontato lo stato di, che chiedono al mondo bancario di svolgere un ruolo centrale nell'implementare le misure per fornire liquidità ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie riducendo al massimo i tempi: un impegno straordinario, in questa situazione straordinaria.In proposito, prosegue la nota, hanno sottolineato il grandissimo impegno delle colleghe e dei colleghi ed il loro senso di r– ivi inclusa la cassa integrazione e il sostegno alla liquidità - e che hanno richiesto la definizione delle misure applicative da parte degli Enti competenti: a queste persone va il sentito ringraziamento per il grandissimo impegno e ilConclude la nota: "I chiarimenti intervenuti e tempestivamente comunicati da ABI alle banche, tra cui la precisazione che la richiesta di anticipazione della cassa integrazione in deroga non richiede di allegare ilconsentono di dare attuazione ai richiamati interventi di sostegno all'economia anche attraverso una semplificazione delle procedure. Ad esempio, sul finanziamento fino a 25 mila euro la procedura, come chiarito da, è estremamente semplice: la banca fa la verifica che non ci siano posizioni deteriorate, inserisce i dati e da quel momento parte la procedura che si