Abi, priorità agli investimenti in canali digitali

(Teleborsa) - Ilè la priorità del mondo bancario. Lo fa sapere l'Abi, Associazione Bancaria Italiana, attraverso la pubblicazione della 14esima edizione del rapporto sullemesso appunto da Abi Lab, il centro di ricerca e innovazione promosso da Palazzo Altieri.Il diritto di prelazione nell'attuazione l'avrebbero ottenuto il potenziamento dei canali digitali e dei servizi di mobile banking, l'apertura verso l'esterno, adeguamento delle infrastrutture e le iniziative di Data Governance gestione e mitigazione del rischio cyber.La necessaria e costante spinta all'innovazione si ritrova espressa anche nelleche, perdelle realtà analizzate, hanno mantenuto ilrispetto a quello stanziato nel 2018.Lo studio è stato condotto su un campione che rappresenta circa il 75% del settore bancario in termini di dipendenti ed è stato reso noto durante il Forum Abi Lab 2019.Durante l'evento è anche emerso che sul podio delle necessità primarie, in termini di investimento Ict, ci sarebbero quelle che si collegherebbero alla(Payment services directive 2) e quelle riguardanti le iniziative di Open Banking. Seguono poi, un gradino sotto, il potenziamento dei canali digitali, con particolare cura per i servizi di mobile banking e di identificazione da remoto del cliente oltre che il rafforzamento delle componenti di sicurezza.Per quanto riguarda il versante della ricerca e dello sviluppo, i progetti messi in prima fila delle priorità dalle banche riguardano, soprattutto, l'incremento della funzionalità dell'intelligenza artificiale e l'abilitazione di nuove forme di assistenza e interazione con il cliente.