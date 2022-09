ABI: prestiti a privati ancora in crescita (+4,1%), tassi interesse moderati

(Teleborsa) -ad agosto con unrispetto a un anno fa. E' quanto emerge dal consueto rapporto mensile dell'ABI, elaborato sulla base dei dati pubblicati dalla Banca d'Italia.Più in dettaglio, i prestiti allea luglio hanno registrato unsu base annua e quelli alleun aumentorispetto all'anno precedente.sulle operazioni di finanziamento: ilsul totale dei prestiti si attesta aldal 2,25% del mese, nonostante l'aumento di 50 punti base operato dalla BCE e resta distante rispetto al 6,18% del 2007; ildall'1,31% il mese precedente (5,48% a fine 2007); ildal 2,15% il mese precedente (5,72% a fine 2007).. Le sofferenze nette sono pari, in aumento di circa 0,8 miliardi di euro rispetto al mese precedente e in calo di circa 1 miliardo rispetto a luglio 2021 e di 72,1 rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi). Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è pari allo 0,95% a luglio 2022, (era 1,03% a luglio 2021, 1,41% a luglio 2020 e 4,89% a novembre 2015)La dinamica dellacomplessiva (depositi e obbligazioni) risulta insu base annua. I(in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono aumentatisu base annuale, mentre la raccolta a medio e lungo termine tramite. Il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela è in Italia dello 0,46%, (0,45% nel mese precedente): tasso praticato sui depositi allo 0,32% tasso sui PCT allo 0,84% rendimento delle obbligazioni all'1,81%.