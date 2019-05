Abi, Mustier entra in consiglio

Jean Pierre Mustier entra nel consiglio dell'Abi. Giovedì 30 alle 17 è in calendario l'organo dell'Associazione bancaria italiana che, secondo quanto risulta a Il Messaggero.it, coopterà l'amministratore delegato di Unicredit. Il banchiere francese mette piede in Abi come conseguenza della sua nomina, 20 giorni fa, alla presidente dell'Associazione bancaria europea di cui Giovanni Sabatini, dg Abi, guida il comitato esecutivo. E per assumere la carica più alta nell'associazione europea, è necessario far parte degli organi nazionali dove, Mustier, dall'estate 2016 al timone di Gae Aulenti, finora non è mai stato presente. In esecutivo Abi Unicredit è rappresentata dal presidente Fabrizio Saccomanni e da alcuni top manager.

Mustier è presente di persona ai lavori del consiglio che lo coopterà.