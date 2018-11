Abi, libretti al portatore addio: obbligo estinzione entro il 31 dicembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilscade il termine previsto dalla normativa antiriciclaggio perA ricordarlo è l'Abi, che sensibilizza tutti coloro che detengono questi libretti a recarsi in banca per effettuare la loro estinzione entro il termine sopra indicato.- Ai sensi della normativa in vigore, qualora il portatore del libretto si presentasse in banca successivamente al 31 dicembre 2018, la banca sarà obbligata a inoltrare una comunicazione al ministero dell'Economia che potrà applicare una sanzione pecuniaria daL'Abi, dunque, rinnova l'iniziativa di sensibilizzazione sulle principali regole di utilizzo dei libretti al portatore contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, che disciplina lae di finanziamento del terrorismo aggiornata con il decreto legislativo n. 90 del 2017.