ABI, lettera alle autorità italiane per "attività truffaldine" contro banche italiane nel Regno Unito

(Teleborsa) - Il Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, e il Direttore Generale, Giovanni Sabatini, in relazione all'articolo pubblicato oggi sul quotidiano Il sole 24 ore in cui si riporta la notizia di gravissime attività truffaldine perpetrate nel Regno Unito ai danni di banche italiane e, potenzialmente, dei loro depositanti e, più in generale, degli investitori, hanno inviato una lettera ai ministri competenti italiani, alla Banca d'Italia e alla Consob chiedendo di intervenire con la massima urgenza e tempestività nei confronti del governo britannico e delle altre istituzioni competenti del Regno Unito affinché siano immediatamente presi tutti i provvedimenti necessari per porre fine alle attività illecite e per perseguire i responsabili in tutte le sedi.