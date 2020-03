© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che le banche italiane hanno adottato perin modo che l'È la richiesta che l'con una lettera, firmata da, Direttore generale ABI, e diretta ad, Presidente del Consiglio di vigilanza della Bce (SSM) e a, Presidente dell'Autorità bancaria europea (EBA)., mai prese al di fuori di situazioni di guerra, applicando ampie restrizioni alle attività economiche. Interi settori e filiere produttive vedranno, per cause non imputabili a loro, la", si legge nella lettera.Abi sottolinea l'urgenza di" aiutando leDa qui la scelta di Abi di indire "" che "debbono essere interpretate comee come tali agevolate come già chiesto dalla Federazione bancaria Europea con lettera del 11 marzo".Nella lettera si chiede "pertanto che, conseguenti a provvedimenti di legge o altri atti amministrativi e ad accordi collettivi neial momento dei provvedimenti,".Abi chiede inoltre che "per tutta la durata della situazione di eccezionalità, siae con riferimento al vintage del calendar provisioning e, conseguentemente, che siano"."Nel ritenere le citate misure urgenti e indifferibili, chiediamo che codesta Autorità proceda anche a ie quindi la stabilità finanziaria complessiva", conclude la lettera.