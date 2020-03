ABI lavora a meccanismo per versamento Cig su conti correnti

(Teleborsa) - L'Abi sta lavorando a un meccanismo che consenta il versamento "direttamente sui conti correnti" dell'anticipo della cassa integrazione per i lavoratori sospesi dall'attività a causa dell'emergenza coronavirus. Lo rendono noto il Presidente Antonio Patuelli e il Direttore generale Giovanni Sabatini, sottolineando che in questa maniera si evita anche "che le persone si rechino in banca, a vantaggio e garanzia della sicurezza di lavoratori e clienti".



Patuelli e Sabatini inoltre "apprezzano la disponibilità subito espressa da molte parti imprenditoriali e sindacali a procedere celermente a un accordo per l'anticipo della cassa integrazione".