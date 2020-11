Abi: la sostenibilità in banca rafforza la relazione con i clienti

(Teleborsa) - La relazione con la clientela si sviluppa sempre di più anche in ottica di sostenibilità. È questo uno dei principali temi che sarà al centro del convegno in avvio domani #ilCliente, l'appuntamento annuale promosso da Abi, dedicato alla relazione con la clientela.

Banche, operatori del mercato, imprese, aziende tecnologiche, fintech, e accademici si confronteranno sull'evoluzione del mondo retail, sugli scenari per il nuovo decennio, le novità e le tendenze in atto, anche alla luce degli impatti determinati dalla pandemia in corso. Rivolto in particolare agli operatori del mercato finanziario, a chi opera nel marketing e nella comunicazione, la due giorni di evento è per la prima volta aperta a tutti, gratuitamente, fruibile su piattaforma online.

"Nel mondo bancario stiamo assistendo a una rapida evoluzione di soluzioni finanziarie e modelli di servizio con la clientela, sempre più innovativi nonché a crescente valenza ambientale e sociale – così spiega Giovanni Pirovano, Vice Presidente di Banca Mediolanum, Componente del Comitato Esecutivo Abi con delega all'Innovazione e alla Sostenibilità, anticipando i temi del convegno Abi #ilCliente" – Le banche stanno rafforzando la loro capacità di supportare la crescente richiesta di finanza sostenibile, in un quadro europeo in cui sempre più forte è l'impegno pubblico e privato per una economia in grado di effettuare la transizione verso modelli sostenibili in termini ambientali (tra cui climatici) e sociali".

L'integrazione dei fattori ESG (acronimo dall'inglese Environment, Social and Corporate Governance) nelle scelte di finanziamento e investimento rappresenta una delle evoluzioni più innovative per il settore bancario, sia in termini di opportunità sia di valutazione e gestione dei potenziali rischi finanziari connessi a bassi profili di sostenibilità delle controparti.

In particolare, nel giorno di apertura del convegno Abi #ilCliente, esperti e operatori del settore si confronteranno su: come adeguare l'offerta alla domanda di prodotti inquadrabili come ESG (cioè in grado di fornire sostegno finanziario alle attività economiche aventi un impatto particolarmente positivo sugli obiettivi sia ambientali - tra cui quelli di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici - sia sociali); come attrezzarsi in termini organizzativi e di competenze in vista della prossima entrata in vigore di norme finalizzate a supportare il cliente con nuove tipologie di informazioni per una migliore comprensione delle caratteristiche ESG dei diversi prodotti e progetti verso i quali indirizzare i propri risparmi; come favorire il pieno sviluppo della finanza sostenibile in considerazione degli ostacoli – già segnalati anche dalle istituzioni europee – che devono essere rimossi.

