Abi: il 93% delle banche aderisce a nuove moratorie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Lo rende noto la stessa Abi, precisando che le nuove moratorie, con cui è, sono già operative per tutta l'Italia.La. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti - precisa Abi - può essere chiesta fino a un anno.La(mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.Per le operazioni di allungamento dei mutui, sottolinea ancora Abi, il. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.L'accordo è stato sottoscritto da ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) che chiedono, inoltre, di ampliare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI e misure aggiuntive per agevolare l'accesso al credito.