© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lemesse in campo dalle autorità europee durante la pandemia devono esserealle banche del Vecchio Continente per continuare a sostenere imprese e famiglie nella fase più critica dell'emergenza. È quanto sostengono il presidente dell'ABIe il direttore generale,, nel commentare la lettera che la presidente della Commissione UEin risposta ad alcuni quesiti da lui posti circa le misure adottate dalle autorità europee in materia di credito all'economia."La lettera della Von der Leyen - hanno sottolineato Patuelli e Sabatini - evidenzia l'importanza delle misure di flessibilità adottate dalle autorità europee in risposta all'emergenza Covid-19: ne deriva la necessità che queste flessibilità siano mantenute almeno per tutto il tempo necessario per consentire alle banche europee di sostenere imprese e famiglie nell'emergenza e"."È ugualmente importante il riconoscimento contenuto nella lettera di apportare, come richiesto insistentemente dall'ABI per rimuovere asimmetrie tra banche e soggetti non bancari nel trattamento prudenziale degli acquisti dii", hanno aggiunto i vertici dell'ABI.