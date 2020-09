(Teleborsa) - Prosegue l'aumento dei finanziamenti richiesti al Fondo di Garanzia per le PMI, che hanno superato gli 85,5 miliardi di euro, per un milione 116 mila domande.



Lo segnala il consueto aggiornamento dell'ABI, da cui emerge che 910 mila domande fanno riferimento a finanziamenti fino a 30 mila euro, per 17,9 miliardi di Euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA