(Teleborsa) - Prosegue la crescita dei finanziamenti richiesti al Fondo di Garanzia per le pMI. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ABI, alla data del 21 settembre, le domande delle banche hanno superato gli 82,6 miliardi di euro, con 1 milione 89 mila domande.



Di questi 892 mila richieste erano per finanziamenti fino alla soglia dei 30 mila euro, per un valore complessivo di 17,6 miliardi.



