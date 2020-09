(Teleborsa) - Superano i 78 miliardi di euro i finanziamenti alle imprese richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, per 1 milione 56 mila domande. Lo segnala l'ABI, fornendo i dati aggiornati al 9 settembre 2020.



Fra questi finanziamenti, 874 mila riguardano per prestiti sino alla soglia di 30 mila Euro, per un totale di 17,2 miliardi di Euro di finanziamenti richiesti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA