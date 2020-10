ABI, domande a Fondo Garanzia per 89,5 miliardi

(Teleborsa) - L'ABI segnala che ieri, 8 ottobre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato gli 89,5 miliardi di euro, per un milione 149 mila domande, di cui 930 mila fino a 30 mila euro, per 18,26 miliardi di euro.



"Il grande sforzo per il sostegno della liquidità alle imprese e alle famiglie è certificato autorevolmente oggi dalla Banca d'Italia che ha constatato già a fine agosto una forte crescita dei prestiti soprattutto per le imprese", spiega l'Associazione Bancaria Italiana. © RIPRODUZIONE RISERVATA