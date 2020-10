ABI, domande a Fondo Garanzia oltre 91,6 miliardi

(Teleborsa) - Prosegue la crescita dei finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia per le PMI, che continuano ad aumentare di circa mezzo miliardo al giorno.



Lo szegnala l'ABI nel consueto aggiornamento, indicando che ieri, 14 ottobre, le domande hanno superato 91,6 miliardi di euro, per 1 milione 165 mila domande, di cui circa 940 mila sono fino al tetto di 30 mila euro, per un valore di 18,4 miliardi di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA