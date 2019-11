ABI, bene mutui a famiglie ma finanziamenti imprese vanno giù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A settembre, c, che fanno segnare un +2,3%, mentreche registrano un -1%, nonostante i tassi permangano ai minimi storici. Lo rileva l'ultimo rapporto dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana.e sulle nuove operazioni di finanziamento: il tasso medio per iè scesodall'1,44% e quello per idall'1,26% precedente. Il tasso medio sul totale dei prestiti resta fermo al 2,52%.A settembre, ledi euro dai 32,3 miliardi di agosto. Un volume che si confronta con i 40,2 miliardi di settembre 2018 e risulta in fortissimo calo rispetto al livello massimo di 88,8 miliardi raggiunto a novembre 2015 (-67,1%).Da rilevare che, dopo 7 anni negativi,che fa segnare un +0,6% contro il -1,6% dle mese precedente.(+6,1%).